В Кабардино-Балкарии вспоминают народного артиста республики Бориса Кажарова

Великолепный актер, талантливый наставник и настоящий друг… Таким – по воспоминаниям коллег – был один из выдающихся артистов Кабардинского театра Борис Кажаров. Выпускник московского училища им.Щукина, он пришел в профессию в середине 70-х. Выбор был вовсе не случайным: сценой грезил с детства.
С первых же ролей стало понятно: это неординарный исполнитель – цельный, собранный, волевой. За годы работы в Кабардинском театре Борис Кажаров сыграл почти в 90 спектаклях: Закиров из “Тринадцатого председателя”, полковник Беляев из “Громового гула”, Ной в “Продавце дождя”…
Кажаров настолько вживался в образ, что не верить ему было невозможно. При этом не имело значения, какая это была роль – главная или второстепенная.
Свои знания и опыт артист передавал широко и охотно: многие годы возглавлял народный театр в селе Атажукино. Человек яркого дарования и тонкой душевной организации, всегда готовый прийти на помощь… Таким артист остался в памяти тех, кто был знаком с ним в жизни и по ролям на сцене.
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