В Кабардино-Балкарии все чаще выявляют индийский штамм covid-19





В Кабардино-Балкарии все чаще выявляют индийский штамм коронавируса. Более 70 процентов всех случаев заражения «Ковид-19» приходится именно на эту разновидность инфекции. В Роспотребнадзоре отметили, что индийскую версию вируса привозят в страну туристы, отдохнувшие в США, странах Европы и Азии. Минимум раз в месяц вирусологи фиксируют один-два новых штамма коронавируса. «Covid-19» мутирует, создавая все новые вариации опасного вируса. К слову, впервые обнаруженный в Индии и получивший название «Дельта» в официальной классификации ВОЗ, уже распространился более чем в 80 странах и продолжает мутировать. Индийский штамм чрезвычайно заразен, распространяется быстрее и при этом болезнь протекает тяжело и с осложнениями. Инфекция, по словам врачей, может привести к потере слуха, либо гангренам. А еще наряду с уже известными симптомами – кашлем и першением в горле, появился кишечный синдром. И привычные препараты зачастую оказываются бессильны. Болезнь начинается с болей в области желудка и расстройства кишечника. Индийский штамм в первую очередь можно распознать именно по этим признакам. Сегодня в России поражение индийским штаммом достигло 90 процентов. Именно этот вирус, по словам специалистов, вызывает наибольшее количество летальных случаев. Учитывая все это, единственно верный способ уберечь себя и близких от опасности – вакцинация. Специалисты уверены, что привить необходимо как можно большее число населения, чтобы избавиться от нежелательных последствий. Конечно, стопроцентной уверенности, что вовсе не заразишься после вакцинации нет, но, по словам медиков, можно не сомневаться в том, что течение болезни будет гораздо легче, без необходимости к подключению к системе искусственной вентиляции легких.