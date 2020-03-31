В Кабардино-Балкарии временно сократили количество рейсов между муниципалитетами. Сделали это, чтобы снизить угрозу распространения коронавирусной инфекции. К тому же ощутимо уменьшился пассажиропоток, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики

В период по пятое апреля число автобусов на межмуниципальных маршрутах сократят вполовину, в отдельных случаях – до 70 процентов, говорится в сообщении. В Минтрансе добавили, что ни один маршрут не закрыт, выполняются как минимум утренние и вечерние рейсы. Это позволяет в том числе обеспечить передвижение медицинских работников. В транспортном ведомстве рекомендуют жителям отправляться в поездки только в случае крайней необходимости. От перемещений лучше пока воздержаться и оставаться дома.