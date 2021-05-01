В Кабардино-Балкарии врачи призывают соблюдать меры эпидбезопасности





В Кабардино-Балкарии фиксируют стабильное снижение количества заболевших коронавирусом. Но врачи призывают не расслабляться и отмечают, что в реанимациях по-прежнему десятки пациентов, которые переносят ковид в тяжелой форме. Пациенты реанимационного отделения подключены к аппаратам ИВЛ, многие – с критическим поражением легких. Всего несколько дней назад в их числе была и Любовь Чередникова. Больше 10 дней она провела в реанимации. В госпиталь особо опасных инфекций на базе Межрайонной многопрофильной больницы в Нарткале попала в тяжелейшем состоянии. «Сейчас расслабляться нельзя. Да, действительно есть хороший спад заболеваемости, но то, что происходит по всему миру, мы видим, что происходит в Индии, происходит в Европе. Мы должны принять максимум мер, чтобы этого с нами не случилось, на опережение сыграть и про вакцинироваться. Антитела, которые вырабатываются при вакцинации титр их значительно выше, чем у человека, который переболел в общей массе», рассказала Фатима Хачетлова, главный врач Межрайонной многопрофильной больницы в г.Нарткале. Заслон от инфекции – не только санитарные меры, но и вакцинация. В Кабардино-Балкарии она идет полным ходом. Больше 30 тысяч человек уже сделали прививку «Спутником V». Повторный укол получили свыше 24 тысяч. Также в республику поступила и «ЭпиВакКорона».