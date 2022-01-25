В Кабардино-Балкарии возросла заболеваемость COVID-19 среди детей

В 14-й гимназии Нальчика сразу несколько классов – на карантине. В первую смену здесь обычно учатся около тысячи человек. Из них сегодня 40 процентов не здоровы. На лицо – симптомы острой респираторной инфекции. По официальным данным, ОРВИ и коронавирус среди школьников распространяются стремительно: всего за неделю число заразившихся увеличилось на 54 процента. В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают: нельзя сказать, что сегодня превалирует омикрон. Подтвержденных случаев заражения этим штаммом в республике – 22, в том числе один ребенок. Но уже через-неделю другую именно он выйдет на первый план, прогнозируют в надзорном ведомстве. Между тем, у омикрона заразность в пять раз выше, чем у дельты. И инкубационный период значительно короче. По данным оперштаба, на амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной инфекции сейчас – больше двух тысяч детей. При этом в антиковидных госпиталях – 36 несовершеннолетних. Пациентов лечат согласно актуальным рекомендациям федерального Минздрава.