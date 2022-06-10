В Кабардино-Балкарии возобновят добычу редких металлов

Министр экономического развития России Максим Решетников, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, генеральный директор корпорации «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев и представители ГК «Ростех» обсудили перспективы возобновления добычи полезных ископаемых на Тырныаузском месторождении. Максим Решетников обозначил меры поддержки данного проекта Правительством РФ. «Учитывая межрегиональную структуру будущего предприятия, проект важен для развития всего Северо-Кавказского федерального округа. В рамках инфраструктурной поддержки выделено 2 миллиарда рублей в том числе на реконструкцию объездной автомобильной дороги протяженностью 6,2 километра, ведущей к комбинату. Также проект позволит развить моногород Невинномысск в Ставропольском крае», - отметил министр. «Проект реализуется акционерным обществом «Эльбрусметалл», входящим в периметр госкорпорации «Ростех», на двух региональных площадках. Добыча и переработка руды будет осуществляться на горнообогатительном комбинате в г. Тырныаузе Кабардино-Балкарской Республики, переработка концентратов горно-обогатительного комбината – на гидрометаллургическом заводе в г. Невинномысске Ставропольского края. Планируемый объем капитальных вложений составляет порядка 55 миллиардов рублей, на обоих предприятиях в совокупности будет создано 900 рабочих мест», - рассказали в Ростех. «Сейчас на рассмотрении в Правительстве РФ находится вопрос о включении вольфрама и молибдена в перечень редких металлов для снижения налоговой нагрузки. Это позволит повысить эффективность проекта и снизить размер разового платежа за пользование недрами в случае расширения проекта при разработке новых месторождений. На текущий момент добыча вольфрама ведется только в Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Республике Бурятия, а молибдена – в республике Хакасия и Забайкальском крае», - подчеркнул Максим Решетников в ходе рабочего визита на предприятие. «План возобновления добычи вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения реализуется в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина. Это будет крупнейшее в Кабардино-Балкарии предприятие, которое даст нам сотни дополнительных рабочих мест и значительные налоговые поступления в бюджет. Данный проект также входит в перечень «прорывных» проектов республики, которые были одобрены Правительством РФ. Мы оказываем всю необходимую поддержку для реализации этого инвестиционного проекта», – отметил Казбек Коков. В настоящее время продолжаются проектно-изыскательские работы по ряду объектов, а по некоторым уже начались строительные работы. Ввод первых производственных мощностей запланирован на конец 2023-начало 2024 года. Прорабатывается участие ВЭБ.РФ в качестве финансового партнера в рамках фабрики проектного финансирования. По поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, прорабатывается вопрос господдержки предприятия в части льготы по налогу на добычу полезных ископаемых. Данная мера включена в план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления и будет действовать до 2025 года. «Создание собственного производства вольфрама и молибдена сыграет значимую роль в решении задачи импортозамещения. Вольфрам и молибден - редкие тугоплавкие металлы, которые используются в металлургии, автомобиле- и авиастроении, нефтепереработке, оборонной промышленности. Основной ожидаемый эффект - это обеспечение потребностей российского рынка в вольфрамосодержащем сырье в полном объеме», - рассказал представитель Ростеха. Оба металла остаются в числе наиболее востребованных и дорогостоящих сырьевых продуктов на мировых и отечественном рынках.