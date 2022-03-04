home
Главная
>
Новости
>
В Кабардино-Балкарии возобновлена диспансеризация переболевших ковидом

В Кабардино-Балкарии возобновлена диспансеризация переболевших ковидом

04.03.2022 | 16:33
Арсен Коготыжев проходит диспансеризацию в первой нальчикской поликлинике. Коронавирусом переболел месяц назад. Перенес его довольно легко, однако проявились осложнения – одышка, слабость… Диспансеризация углублённая, и проводят ее в два этапа. Первый включает лабораторные исследования и снимок грудной клетки на рентген-аппарате. Также измеряют глазное давление, фиксируют показатели дыхания и уровень кислорода в крови. Если необходимо уточнить диагноз, человека направляют на второй этап. Он предполагает эхокардиографию, томографию легких, УЗИ сосудов ног. Все эти обследования должны помочь избавиться от постковидного синдрома. Среди тех, кто испытывает на себе последствия недуга, и Фатима Шогенова. Коронавирусом переболела дважды. Уже после появились проблемы с сосудами. Сейчас восстанавливается в дневном стационаре при первой поликлинике. Пациенты поступают с такими жалобами как слабость, утомляемость, головные боли, головокружение, а также снижение активности, трудности с дыханием, нестабильное давление. Программа реабилитации в дневном стационаре включает как медикаментозную терапию, так и занятия лечебной физкультурой. Чтобы приступить к восстановительной терапии, следует обратиться к участковому. Он назначит углубленное обследование и расскажет о дальнейших действиях пациента. Важное обстоятельство: прийти на диспансеризацию следует через два месяца после выздоровления от ковида.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных