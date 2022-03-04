В Кабардино-Балкарии возобновлена диспансеризация переболевших ковидом

Арсен Коготыжев проходит диспансеризацию в первой нальчикской поликлинике. Коронавирусом переболел месяц назад. Перенес его довольно легко, однако проявились осложнения – одышка, слабость… Диспансеризация углублённая, и проводят ее в два этапа. Первый включает лабораторные исследования и снимок грудной клетки на рентген-аппарате. Также измеряют глазное давление, фиксируют показатели дыхания и уровень кислорода в крови. Если необходимо уточнить диагноз, человека направляют на второй этап. Он предполагает эхокардиографию, томографию легких, УЗИ сосудов ног. Все эти обследования должны помочь избавиться от постковидного синдрома. Среди тех, кто испытывает на себе последствия недуга, и Фатима Шогенова. Коронавирусом переболела дважды. Уже после появились проблемы с сосудами. Сейчас восстанавливается в дневном стационаре при первой поликлинике. Пациенты поступают с такими жалобами как слабость, утомляемость, головные боли, головокружение, а также снижение активности, трудности с дыханием, нестабильное давление. Программа реабилитации в дневном стационаре включает как медикаментозную терапию, так и занятия лечебной физкультурой. Чтобы приступить к восстановительной терапии, следует обратиться к участковому. Он назначит углубленное обследование и расскажет о дальнейших действиях пациента. Важное обстоятельство: прийти на диспансеризацию следует через два месяца после выздоровления от ковида.