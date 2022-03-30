В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Черекскому району в ходе проведения профилактических мероприятий на территории лесного участка «Суканское участковое лесничество» в момент незаконной вырубки лесных насаждений задержали 26-летнего жителя с.Бабугент, сообщает пресс-служба МВД по КБР. На месте происшествия полицейские обнаружили распиленное дерево породы «Граб», относящееся к защитным лесным насаждениям и бензопилу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная рубка лесных насаждений в значительном размере), предусматривающее наказание, в том числе, в виде лишения свободы сроком до двух лет.