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В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса

30.03.2022 | 12:21
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Черекскому району в ходе проведения профилактических мероприятий на территории лесного участка «Суканское участковое лесничество» в момент незаконной вырубки лесных насаждений задержали 26-летнего жителя с.Бабугент, сообщает пресс-служба МВД по КБР. На месте происшествия полицейские обнаружили распиленное дерево породы «Граб», относящееся к защитным лесным насаждениям и бензопилу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная рубка лесных насаждений в значительном размере), предусматривающее наказание, в том числе, в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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