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В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту хищения природного газа

В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту хищения природного газа

01.03.2022 | 16:20
В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении руководителя одного из предприятий, которого обвиняют в хищении природного газа. По данным полицейских, в августе 20-го года поставку ресурса на предприятие прекратили, так как оно задолжало газосбытовОй организации больше 90 тысяч рублей. Но злоумышленник, как ему казалось, нашел выход и в мае 21-го самовольно подключился к трубе. Следователи установили, что за восемь месяцев было украдено топлива на сумму, превышающую 200 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.
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