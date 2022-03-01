В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту хищения природного газа

В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении руководителя одного из предприятий, которого обвиняют в хищении природного газа. По данным полицейских, в августе 20-го года поставку ресурса на предприятие прекратили, так как оно задолжало газосбытовОй организации больше 90 тысяч рублей. Но злоумышленник, как ему казалось, нашел выход и в мае 21-го самовольно подключился к трубе. Следователи установили, что за восемь месяцев было украдено топлива на сумму, превышающую 200 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.