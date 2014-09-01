В Кабардино-Балкарии восстановили более 100 гектаров лесов





В нынешнем году в Кабардино-Балкарии восстановили более 100 гектаров лесов. Данная работа была проведена в рамках реализации проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Участки, которые нуждаются в обновлении, определяют во время мониторинга. Его проводят регулярно на всей территории Чернореченского лесничества. Новые леса взамен старых появляются по всей республике. В этом году в рамках национального проекта «Экология» высадили больше 400 тысяч молодых деревьев. В министерстве природных ресурсов и экологии добавили, что площадь обновляемых территорий с каждым годом намерены увеличивать. Поможет в этом профильный федеральный проект «Сохранение лесов».