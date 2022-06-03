В Кабардино-Балкарии весной заложили порядка 600 га новых садов

В Кабардино-Балкарии завершена весенняя закладка многолетних плодово-ягодных насаждений, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики. В текущем году, как и годом ранее, планируется заложить не менее 1500 га многолетних насаждений. По оперативным данным муниципальных образований республики, весной посажено порядка 600 га новых садов интенсивного и суперинтенсивного типа. В том числе питомники заложены на площади свыше 25 гектаров, посадки голубики увеличились почти на 20 гектаров. Осенью, как правило в сентябре, начнется осенний цикл закладки плодовых и ягодных культур. Кабардино-Балкария на протяжении нескольких лет является одним из ведущих регионов страны по темпам закладки многолетних насаждений интенсивного и суперинтенсивного типа.