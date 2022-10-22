В Кабардино-Балкарии валовой сбор кукурузы превышает прошлогодние показатели

На полях Кабардино-Балкарии продолжается уборка кукурузы на зерно, которая является основной зерновой культурой в регионе. По состоянию на 1 октября текущего года, по данным Северо-Кавказстата, во всех категориях хозяйств собрано 621,8 тыс.тонн зерна кукурузы (в первоначальном весе), что на 9,2% больше валового сбора на аналогичную дату прошлого года. Растет урожайность культуры – с одного гектара в среднем собирают 75,1 центнеров зерна кукурузы, против 69,4 центнеров на 1 октября 2021 года. В текущем году посевы кукурузы на зерно практически остались на уровне 2021 года и составляют 137,8 тыс.га. На 1 октября текущего года кукуруза убрана с 60% посевных площадей, - сообщает региональный Минсельхоз.