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В Кабардино-Балкарии в следующем году планируется открыть 8 "школ диабета"

В Кабардино-Балкарии в следующем году планируется открыть 8 "школ диабета"

14.11.2022 | 17:39
Николай Даньшин сейчас в состоянии ремиссии. С осложнениями, вызванными диабетом, поступил неделю назад. Пациент эндокринологического отделения первой горбольницы этим недугом страдает больше 20 лет. Ежедневно вводит инсулин. Улучшения после лечения в эндокринологическом отделении чувствует и жительница Исламея Марина Карамурзова. У нее также инсулинозависимый диабет. Поступила в больницу, когда из-за нарушений в системе кровообращения руки перестали сгибаться. Помимо основной терапии, Марина получает и дополнительное лечение: ходит на процедуры массажа и электрофореза. В результате кисти рук стали более подвижными. Система оказания помощи диабетикам постоянно совершенствуется, отмечают врачи. В России по официальной статистике больше пяти миллионов людей страдают диабетом. 17 с половиной тысяч – только в Кабардино-Балкарии. При этой болезни, которую еще называют сахарной, поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, либо организм не может эффективно использовать находящийся в крови гормон. Чтобы держать сахар под контролем, требуются не только медикаменты, но и двигательная активность и в целом – приверженность здоровому образу жизни. Как можно шире распространить эти принципы среди пациентов и их родных позволяет “Школа диабета”. В КБР планируется открыть 8 школ для пациентов с сахарным диабетом. По словам Инны Шихалиевой, “Школы диабета” начнут работать в поликлиниках городов и районов районах с наибольшей численностью жителей уже со следующего года.   https://t.me/vestikbr
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