В Кабардино-Балкарии в результате ДТП погибла женщина


В Кабардино-Балкарии в результате ДТП погибла женщина. Ей было 69 лет. Авария произошла во вторник в Прохладном. Столкнулись две машины – «двенадцатая» и «Гранта». По предварительным данным дорожных полицейских, один из автомобилей разворачивался, и водитель не уступил дорогу другому транспортному средству, которое двигалось в попутном направлении. При аварии пожилая женщина, которая находилась в «Гранте», ударилась о корпус авто и в результате погибла. Автоинспекторы подчеркивают, что пассажирка была без ремней безопасности. Обстоятельства происшествия сейчас уточняют.

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