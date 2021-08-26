В Кабардино-Балкарии в результате ДТП погибла женщина





В Кабардино-Балкарии в результате ДТП погибла женщина. Ей было 69 лет. Авария произошла во вторник в Прохладном. Столкнулись две машины – «двенадцатая» и «Гранта». По предварительным данным дорожных полицейских, один из автомобилей разворачивался, и водитель не уступил дорогу другому транспортному средству, которое двигалось в попутном направлении. При аварии пожилая женщина, которая находилась в «Гранте», ударилась о корпус авто и в результате погибла. Автоинспекторы подчеркивают, что пассажирка была без ремней безопасности. Обстоятельства происшествия сейчас уточняют.