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В Кабардино-Балкарии в этом году установили новое освещение на 70 км трасс

В Кабардино-Балкарии в этом году установили новое освещение на 70 км трасс

27.11.2022 | 07:31
Автодорога Куба – Малка… Более 6 с половиной км связывают Баксанский и Зольский районы. Трасса примыкает к федеральной «Кавказ». В этом году по нацпроекту безопасные качественные дороги здесь провели капитальный ремонт, заменили асфальтовое покрытие, установили знаки и новые линии электроосвещения. Жители говорят, ходить стало много проще. Многие трудятся за пределами сел, домой возвращаются ближе к вечеру. Только в Малке проживает более 6 с половиной тысяч человек. Фонари отвечают самым современным требованиям. Светильники установлены на металлических, оцинкованных столбах. Они более долговечны. Для обеспечения безопасности водителей и пассажиров на них наносят специальную световозвращающую пленку. Сами лампы энергоемкие – светодиодные. Срок службы таких – до трех лет. Более того, они подключены к датчикам определения уровня света. То есть автоматически включаются не только в ночное время, но и когда на улице пасмурно, а на дорогах снижается видимость. Линиями наружного освещения в этом году оборудовали 12 городов и сел. Кроме того, фонари установили на участке трассы, который ведет к Чегемским водопадам. В Нальчике благоустроили 5 центральных улиц по федеральной программе «Чистое небо». Реализацию проектов на личном контроле держит Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. В Госавтоинспекции отмечают, на дорогах республики существенно снизилась аварийность. Удобство подтверждают и сами водители. Безопасность на дорогах республики повышают, в том числе за счет установки барьерных ограждений. Их общая протяженность – почти 20 км. Для снижения аварийности на некоторых участках обустроили разделительную полосу, что предотвращает выезд автомобилей на встречку. Только в этом году новыми линиями электроосвещения оборудовали порядка 70 км трасс. Работу продолжат и в следующем году. В планах установить фонари на дорогах общей протяженностью более 70 км. Особое внимание уделят участкам с интенсивным движением внутри населенных пунктов. В целом за последние три года новое освещение получили более 200 км дорог.   https://t.me/vestikbr
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