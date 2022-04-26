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В Кабардино-Балкарии в этом году отремонтируют около 150 километров трасс

В Кабардино-Балкарии в этом году отремонтируют около 150 километров трасс

26.04.2022 | 15:32
Около 150 километров трасс отремонтируют в этом году в Кабардино-Балкарии. Покрытие планируют обновить на 27-ми участках во всех районах республики, рассказали в Управлении дорожного хозяйства. Работы на четырех отрезках   уже завершаются. Один из них – в Нальчике на ул.Кабардинской – от Идарова до выезда из города. Здесь должны отремонтировать больше четырех с половиной километров полотна. По словам специалистов, это одно из самых масштабных заданий. В Нижнем Чегеме и Хушто-Сырте после реконструкции обновят ограждения и дорожные знаки.  На участках заменят водопропускные трубы, обустроят тротуары и обочины, создадут остановочные комплексы. Сезон активного ремонта трасс республики начался в марте, и уже на 70 процентах объектов идут интенсивные работы. В основном дорожники действуют с опережением, а потому намерены завершить восстановление раньше установленных сроков.
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