В Кабардино-Балкарии в этом году отремонтируют около 150 километров трасс

Около 150 километров трасс отремонтируют в этом году в Кабардино-Балкарии. Покрытие планируют обновить на 27-ми участках во всех районах республики, рассказали в Управлении дорожного хозяйства. Работы на четырех отрезках уже завершаются. Один из них – в Нальчике на ул.Кабардинской – от Идарова до выезда из города. Здесь должны отремонтировать больше четырех с половиной километров полотна. По словам специалистов, это одно из самых масштабных заданий. В Нижнем Чегеме и Хушто-Сырте после реконструкции обновят ограждения и дорожные знаки. На участках заменят водопропускные трубы, обустроят тротуары и обочины, создадут остановочные комплексы. Сезон активного ремонта трасс республики начался в марте, и уже на 70 процентах объектов идут интенсивные работы. В основном дорожники действуют с опережением, а потому намерены завершить восстановление раньше установленных сроков.