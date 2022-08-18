В Кабардино-Балкарии в 2023 году внедрят платформу «Моя школа»

Уже в 2022 году в России запустят платформу "Моя школ"». С 1 сентября в 15 регионах начнётся апробация информационной системы. С 1 января 2023 года к единому порталу подключатся все школы страны. К 2024 году будут представлены материалы для всех уровней общего образования по всем учебным предметам школьной программы с 1 по 11 класс. Речь идет об образовательной платформе с контентом по всем темам общеобразовательных программ, единая база данных для учителей, учеников и родителей. Школьный дневник, журнал, расписание, облако для хранения файлов и работы с документами, библиотека цифрового образовательного контента, видео-конференц-связь на базе "Сферум" - все это будет доступно в системе. "Моя школа" — это в том числе и социальная сеть для общения учеников, преподавателей и родителей. При этом, по информации специалистов, данная платформа работает на отечественном программном обеспечении, что гарантирует безопасную цифровую среду для всех участников образовательного процесса.