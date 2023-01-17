В Кабардино-Балкарии в 2022 году парк сельхозтехники пополнился 130 новыми тракторами и комбайнами

Для повышения объемов производства сельхозпродукции… В прошлом году в Кабардино-Балкарии товаропроизводители приобрели около 130 единиц различной спецтехники и оборудования. Об этом сегодня сообщили в профильном министерстве.
Речь идет о новых машинах, которые поставили на учет в органы Гостехнадзора по КБР. Одних только тракторов и комбайнов – свыше ста. Это на 50 процентов большое намеченного на 2022 год.
Аграрии активно использовали возможность приобретения техники в лизинг. В частности, таким способом закупили более 65 единиц различной сельхозмашин и оборудования на общую сумму свыше 327 млн рублей.
Ежегодное пополнение автопарка позволяет представителям АПК проводить весь комплекс полевых работ в оптимальные агротехнические сроки и на качественном уровне, подчеркнули в ведомстве.
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