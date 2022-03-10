В Кабардино-Балкарии в 2021 году господдержку в области АПК получили свыше 1800 заявителей

В Кабардино-Балкарии в 2021 году государственную поддержку в области АПК получили 1874 заявителя, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики. Больше всего в получателях субсидий и грантов крестьянских (фермерских) хозяйств – 1302 заявителя. Сельскохозяйственных организаций – 325. Заявителей на получение государственной поддержки, являющихся индивидуальными предпринимателями – 203. Иных получателей государственной поддержки – 44 заявителя. Всего в прошлом году на развитие агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии в 2021 году было направлено свыше 2,5 млрд рублей, в том числе 2,4 млрд рублей из федерального бюджета и около 0,12 млрд рублей из бюджета республики. Бюджетные средства направлены на развитие сельхозпроизводства в области растениеводства и животноводства, включая возмещение части затрат по инвестиционным кредитам, поддержку малых форм хозяйствования и сельхозкооперативов, а также на развитие сельских территорий.