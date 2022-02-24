В Кабардино-Балкарии увеличился урожай ягод

В Кабардино-Балкарии в 2021 году во всех категориях хозяйств собрано свыше 4,7 тыс. тонн различных ягод, или 102% к 2020 году, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики. За прошлый год площадь, занятая ягодами, увеличилась на 87 га и составила 686 га, при этом в плодоносящем возрасте площадь ягодников выросла на 22 га. В Кабардино-Балкарии из ягодных культур в основном выращивают землянику садовую, малину, смородину, активно в последние годы возделывается голубика. В целом по валовому сбору плодово-ягодной продукции Кабардино-Балкарии второй год подряд обновляет собственные рекорды – в 2021 году было собрано 535,5 тыс.тонн плодов и ягод, что на 3,5% больше урожая 2020 года.