home
Главная
>
Новости
>
В Кабардино-Балкарии увеличился урожай ягод

В Кабардино-Балкарии увеличился урожай ягод

24.02.2022 | 17:14
В Кабардино-Балкарии в 2021 году во всех категориях хозяйств собрано свыше 4,7 тыс. тонн различных ягод, или 102% к 2020 году, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики. За прошлый год площадь, занятая ягодами, увеличилась на 87 га и составила 686 га, при этом в плодоносящем возрасте площадь ягодников выросла на 22 га. В Кабардино-Балкарии из ягодных культур в основном выращивают землянику садовую, малину, смородину, активно в последние годы возделывается голубика. В целом по валовому сбору плодово-ягодной продукции Кабардино-Балкарии второй год подряд обновляет собственные рекорды – в 2021 году было собрано 535,5 тыс.тонн плодов и ягод, что на 3,5% больше урожая 2020 года.  
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных