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В Кабардино-Балкарии увеличилось производство томатной пасты

В Кабардино-Балкарии увеличилось производство томатной пасты

08.03.2022 | 13:14
Консервными заводами Кабардино-Балкарии в 2021 году произведено почти 134 млн условных банок томатной пасты, что превышает показатель 2020 года на 2%, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики. В структуре произведенных в прошлом году плодоовощных консервов томатная паста составляет 43%. Основная часть томатной пасты – свыше 80 млн условных банок - упаковывается в бочки и отправляется за пределы республики на предприятия для производства кетчупов и соусов. Другая часть фасуется в стеклотару разного объема для розничной продажи, причем томатная паста из Кабардино-Балкарии выпускается под известными брендами. Продукция, произведенная из томатов, выращенных в Кабардино-Балкарии, не содержит консервантов, красителей, крахмала, поэтому пользуется повышенным покупательским спросом. В целом в 2021 году производство плодоовощных консервов в Кабардино-Балкарии составило 310 млн условных банок. Регион продолжает удерживать лидирующую позицию по производству плодоовощных консервов среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа.  
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