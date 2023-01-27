В Кабардино-Балкарии увеличилось число высокотехнологичных операций

В Республиканской клинической больнице увеличили число высокотехнологичных операций. Возможность появилась в том числе за счет перехода на отечественные расходные материалы.
Речь идет о лечении пациентов с ишемическим инсультом. Некоторым показано срочное стентирование. И счет здесь идет на часы. Максимум шесть – с того момента, как приступ начался. За это время медики должны успеть удалить тромб из сонной артерии и ввести в нее особую пластиковую конструкцию, которая нужна, чтобы расширить сосуд.
Операции для пациентов – бесплатные: их проводят по программе обязательного медицинского страхования. Однако сама процедура дорогостоящая – около 750 тысяч рублей. Половина приходится на расходные материалы.
Если в прошлом году таких операций в Республиканской клинической больнице сделали около десяти, то в этом их число намерены увеличить в трое.
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