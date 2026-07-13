В Кабардино‑Балкарии увеличилось число самозанятых

В Кабардино-Балкарии число самозанятых выросло на 12%. Данные за первые шесть месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом 25-го привели в профильном министерстве республики. Информацию разместили на официальном сайте аппарата полпреда Президента России в СКФО.
Так, общее количество самозанятых в регионе превысило 98 тысяч. Почти 94 тысячи – это физические лица, остальные – индивидуальные предприниматели. Всего в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 25 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.
Из них свыше шести тысяч – юридические лица, около 19 тысяч – индивидуальные предприниматели. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 4%.
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