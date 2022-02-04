В Кабардино-Балкарии утвержден проект модернизации школьной системы образования

В режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание кабмина республики под руководством Председателя Правительства КБР Алия Мусукова. На заседании рассмотрен ряд проектов постановлений, в том числе касающихся социальной сферы. Правительством КБР одобрен проект реорганизации Городской детской поликлиники №1 в Нальчике путем ее присоединения к Республиканской детской клинической больнице. Реорганизация проекта позволит объединить кадровые, материально-технические ресурсы учреждений, улучшить преемственность амбулаторного и стационарного звена, организовать взаимозаменяемость кадров, что актуально в условиях распространения коронавирусной инфекции при дефиците специалистов педиатрического звена. Также появится возможность перепрофилирования филиалов поликлинических отделений для более удобной маршрутизации пациентов в Нальчике. В настоящее время ведется укрепление материально-технической базы учреждений. По программе модернизации идет строительство дополнительного корпуса детской поликлиники с целью увеличения площадей учреждения. В Республиканской детской клинической больнице развернут капитальный ремонт за счет средств, выделенных по решению Правительства РФ из федерального бюджета. В 2020-2021 году по нацпроекту «Здравоохранение» больница была оснащена тяжелой медицинской техникой — современными аппаратами КТ и МРТ. В детском учреждении оказывается медицинская помощь по 14 профильным направлениям. Утвержден региональный проект «Модернизация школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике», рассчитанный на 2022-2026 годы. Согласно проекту, в 176 зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных организаций будет проведен капитальный ремонт, учебные кабинеты оснастят современным оборудованием. Первые 50 зданий капитально отремонтируют до 2023 года, на что предусмотрено порядка 124 миллионов рублей. Распределение субсидий коснется и детских школ искусств республики. В рамках регионального проекта «Культурная среда» в 2022 году планируется отремонтировать Детскую музыкальную школу №2 г.о. Нальчик, в течение 2022-2023 годов - Детскую школу искусств г.о. Прохладный. Общий объем финансирования работ составит около 50 миллионов рублей. Также в ходе заседания рассмотрены вопросы инфраструктурного строительства по водоотведению и водоснабжению, управления государственным имуществом, а также изменения в региональный закон о муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике, связанные с изменениями в федеральном законе.