В Кабардино-Балкарии установлена величина прожиточного минимума

11 606 рублей – таков прожиточный минимум на душу населения за третий квартал прошлого года. Величину установили в Минтруде России.
Также определены показатели для трудоспособных граждан, пенсионеров и детей. В Кабардино-Балкарии прожиточный минимум за тот же период на душу населения – на 117 рублей больше, а именно 11 723 рубля. Эту величину используют, чтобы определить размер государственной социальной помощи различным категориям граждан. Применяют ее, в том числе, при расчете ежемесячных пособий на малышей до трех лет в рамках национального проекта «Демография», также когда начисляют выплаты на детей в возрасте от трех до семи.

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