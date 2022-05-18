В Кабардино-Балкарии установили рекорд по скоростному восхождению на Эльбрус на мотоциклах

В Кабардино-Балкарии установили рекорд по скоростному подъему на Эльбрус на мотоциклах. В организации заезда участвовала компания «Кавказ.РФ». Это российская гоночная серия. Спортивные акции периодически проходят в разных регионах страны. В нашей республике на гору поднялись Сергей Птушкин, Александр Кононенко и Николай Цыденов. Путь от поляны Азау до вершины Эльбруса занял всего 57 минут. В качестве транспорта использовали мотоциклы, оборудованные под сноубайк. Примечательно, что двигались они своим ходом, без посторонней помощи и лебедок. Факт восхождения сейчас проходит регистрацию в Книге рекордов России.