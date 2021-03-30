В Кабардино-Балкарии установили больше полусотни видеокамер





Больше полусотни видеокамер установили в Кабардино-Балкарии в этом году. Все они стали частью аппаратно-программного комплекса «Безопасная республика». Дополнительные устройства появились в Нальчике в Атажукинском саду, а также по региону во дворах, парках и школах, в поликлиниках и торговых центрах, на стройках и в холлах госучреждений. На сегодня все камеры, установленные в общественных местах, снимают примерно шесть миллионов часов видео в год. Средства наблюдения так же регистрируют обстановку и на дорогах республики – там, где повышенная транспортная нагрузка. В ближайшее время на улицах намерены добавить еще шесть видеокамер.