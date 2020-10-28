В Кабардино-Балкарии устанавливают камеры видеонаблюдения

В ближайшие два года количество камер видеонаблюдения в Кабардино-Балкарии планируется увеличить до тысячи. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Установить оборудование намерены, в том числе в местах с массовым пребыванием людей. Благодаря специальной подсветке камеры даже ночью могут распознавать объекты на расстоянии до 50 метров. Более того, их планируют подключить к специальной системе. Она уже прошла тестирование и позволяет не только определять лица и госномера автомобилей, но и реагировать на определенные движения. К примеру, если человеку плохо, он упал на землю, то система подает сигнал тревоги, и сотрудники, дежурящие у пульта, вызывают «Скорую помощь». Аппаратура также укомплектована детекторами шума, которые реагируют на любой громкий звук. К настоящему времени на территории республики действуют порядка 700 камер видеонаблюдения.