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В Кабардино-Балкарии урожай зерна кукурузы впервые превысил миллион тонн

В Кабардино-Балкарии урожай зерна кукурузы впервые превысил миллион тонн

10.02.2022 | 17:39
В Кабардино-Балкарии в 2021 году впервые собрано более миллиона тонн зерна кукурузы, сообщает Министерство сельского хозяйства республики. К уровню 2020 года этот показатель составляет 104%: На кукурузу приходится основная часть собранного в республике урожая зерновых и зернобобовых - свыше 78% . Ежегодно кукуруза на зерно засеивается на площади 138-140 тыс. га, при этом отмечается устойчивое увеличение урожайности. В прошлом году с одного гектара в среднем по Кабардино-Балкарии собрали 72 центнера зерна кукурузы, что больше урожайности 2020 года на 3%. «Ежегодное увеличение орошаемых площадей, применение качественных семян, грамотное проведение агрохимических мероприятий – всё это позволяет повысить урожайность основных сельскохозяйственных культур, нарастить объемы производства продукции растениеводства и эффективно использовать земельные ресурсы», - пояснил министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасан Сижажев.  
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