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В Кабардино-Балкарии участились аварии из-за бесхозного крупного скота

В Кабардино-Балкарии участились аварии из-за бесхозного крупного скота

25.02.2022 | 17:05
Одни считают, что разгуливающий по трассам скот опасен. Другие стоят на стороне хозяев животных. А передвигаются коровы порой прямо по проезжей части. Машинам приходится сигналить, чтобы разогнать их, либо ехать по обочине. Вот животные бредут по центральному проспекту Нальчика, а вот они – на территории детского сада. Неожиданная встреча с животным на трассе порой кончается трагически. Такой случай произошел в Лескенском районе. 28-летний мужчина за рулем ВАЗа врезался в лошадь. В результате водитель погиб. Нарушителям грозит штраф до трех тысяч рублей. Если столкнулись машина и животное, гуляющее по трассе,  хозяина КРС могут обязать  возместить ущерб, причиненный  автомобилю. До тех пор, пока владельцы оставляют животных без контроля, ситуация не изменится. А ведь могут пострадать и люди, и сам домашний скот. Руководители администраций населенных пунктов призывают жителей тщательнее присматривать за своими коровами и к тому же не ездить на лошадях в общественных местах. Но просьбы все так же остаются без ответа.
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