В Кабардино-Балкарии темпы вакцинация населения растут





Количество заболевших коронавирусом в республике продолжает расти. Статистику оперштаба сегодня пополнили еще 38 жителей региона. Выздоровевших 10. От последствий инфекции скончались два человека. В пунктах вакцинации сейчас горячая пора. Прививку от ковида на сегодняшний день получили больше 68 тысяч жителей республики. Число желающих внести вклад в коллективный иммунитет растет и в Урванском районе. С каждым пришедшим на иммунизацию предварительно беседует врач – выявляет противопоказания, а затем, если нет запретов, отправляет в процедурный кабинет. После прививки человек должен провести полчаса под наблюдением медиков. В последующие дни сотрудники периодически звонят пациентам – интересуются самочувствием… В первой поликлинике Нарткалы отмечают, что за последние недели число желающих вакцинироваться выросло примерно в три раза. Ежедневно приходят до ста человек. В основном выбирают «Спутник V». Также в Урванском районе действуют мобильные бригады, которые отправляются на предприятия, если там есть группы желающих привиться численностью больше 10-ти человек. В целом к вакцинации против ковида в районе уже приступили около четырех тысяч жителей.