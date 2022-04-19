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В КБР связали государственную систему «ЭРА-ГЛОНАСС» со «Службой 112»

В КБР связали государственную систему «ЭРА-ГЛОНАСС» со «Службой 112»

19.04.2022 | 15:51
В Кабардино-Балкарии связали государственную систему «ЭРА-ГЛОНАСС» со «Службой 112». Интеграцию провели на сегодня в 79 регионах России, и специалисты видят в ней немало преимуществ. Изначально «ЭРУ-ГЛОНАСС» создавали, чтобы была возможность экстренно реагировать на автоаварии. Теперь, после сопряжения, информация о ДТП   сразу поступает оператору системы «112». По сравнению со стандартным способом время реагирования сократилось в шесть раз – до 19 секунд, то есть кратно увеличиваются шансы сохранить жизнь и здоровье автомобилистов и пассажиров. Такая скорость реагирования особенно актуальна вдали от населенных пунктов, а также при тяжелых авариях, когда пострадавшие не могут сами вызвать помощь. В этом случае устройство, установленное в машине, срабатывает автоматически – без участия человека передает данные о месте происшествия.
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