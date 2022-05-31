В Кабардино-Балкарии стартует летняя оздоровительная кампания. В ней намерены задействовать 40 организаций. Уже завтра лагеря с дневным пребыванием откроются в 22-х школах. Отдохнуть в них бесплатно смогут 1200 человек. Приоритет отдан детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также из тех, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Продлится смена три недели. Помимо отдыха, ребят ждет обширная развивающая программа, рассказали в министерстве просвещения республики. Кормить отдыхающих станут дважды в день. В целом на организацию отдыха в пришкольных лагерях из республиканского бюджета направили около пяти миллионов рублей. И завтра же в академии “Солнечный город” открываются две смены – математическая и общеразвивающая. Со второго июня досуговые площадки будут действовать в Республиканском дворце творчества детей и молодежи. Свои услуги предлагают и частные лагеря. В Минпросвещении рекомендуют родителям тщательно изучить документы, регулирующие работу таких организаций. В целом в государственных и муниципальных оздоровительных учреждениях за лето смогут отдохнуть и набраться сил больше семи тысяч детей Кабардино-Балкарии.