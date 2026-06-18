В Кабардино‑Балкарии стартует кампания по выборам в Госдуму

Указом президента в Кабардино-Балкарии официально дан старт избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября.
Одновременно с федеральной кампанией в республике пройдут муниципальные выборы – всего более ста. По их итогам распределят свыше полутора тысяч мандатов.
Также заработает горячая линия для избирателей. А те, кто не сможет проголосовать по месту жительства, смогут отдать голос в любом регионе страны – для этого действует система «Мобильный избиратель».
Более двухсот участков оснастят системой видеонаблюдения. С 20 августа по 15 сентября комиссии проведут подомовой обход, чтобы проинформировать жителей о предстоящих выборах. А политические партии тем временем начинают съезды – им предстоит определить стратегию и начать агитационную работу.
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