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В Кабардино‑Балкарии стартует кампания по выборам в Госдуму

В Кабардино‑Балкарии стартует кампания по выборам в Госдуму

18.06.2026 | 14:30
Указом президента в Кабардино-Балкарии официально дан старт избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Одновременно с федеральной кампанией в республике пройдут муниципальные выборы – всего более ста. По их итогам распределят свыше полутора тысяч мандатов. Также заработает горячая линия для избирателей. А те, кто не сможет проголосовать по месту жительства, смогут отдать голос в любом регионе страны – для этого действует система «Мобильный избиратель». Более двухсот участков оснастят системой видеонаблюдения. С 20 августа по 15 сентября комиссии проведут подомовой обход, чтобы проинформировать жителей о предстоящих выборах. А политические партии тем временем начинают съезды – им предстоит определить стратегию и начать агитационную работу.   https://t.me/vestikbr
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