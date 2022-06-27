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В Кабардино-Балкарии стартовали дни Адыгеи

В Кабардино-Балкарии стартовали дни Адыгеи

27.06.2022 | 22:16
В Кабардино-Балкарии сегодня открылись Дни Адыгеи. К этому событию в Музее изобразительных искусств приурочили выставку изделий народных промыслов, которые создали мастера из братской республики. Гостей встречала девушка в национальной одежде. Она приглашала желающих посетить выставку. В залах музея – больше ста уникальных работ. Произведения представили шесть авторов, хорошо известных в Адыгее и за ее пределами. В экспозиции - картины, сумки и элементы декора, расшитые золотом, традиционные костюмы, деревянная домашняя утварь и гобелены. Завтра художники также дадут в музее мастер-классы по традиционным ремеслам. А сегодня вечером ярким продолжением мероприятий, посвященных самобытной культуре народов соседнего региона, стало выступление в Музыкальном театре симфонического оркестра Госфилармонии Адыгеи. В репертуаре композиции в разных стилях, но с сохранением национального колорита.   https://t.me/vestikbr
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