В Кабардино-Балкарии стартовали дни Адыгеи

В Кабардино-Балкарии сегодня открылись Дни Адыгеи. К этому событию в Музее изобразительных искусств приурочили выставку изделий народных промыслов, которые создали мастера из братской республики.
Гостей встречала девушка в национальной одежде. Она приглашала желающих посетить выставку. В залах музея – больше ста уникальных работ. Произведения представили шесть авторов, хорошо известных в Адыгее и за ее пределами. В экспозиции - картины, сумки и элементы декора, расшитые золотом, традиционные костюмы, деревянная домашняя утварь и гобелены.
Завтра художники также дадут в музее мастер-классы по традиционным ремеслам. А сегодня вечером ярким продолжением мероприятий, посвященных самобытной культуре народов соседнего региона, стало выступление в Музыкальном театре симфонического оркестра Госфилармонии Адыгеи. В репертуаре композиции в разных стилях, но с сохранением национального колорита.
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