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В Кабардино‑Балкарии стартовала уборка колосовых культур

В Кабардино‑Балкарии стартовала уборка колосовых культур

30.06.2026 | 13:20
Земледельцы Терского и Прохладненского районов первыми в республике приступили к сбору урожая зерновых колосовых. На сегодняшний день зерно озимого ячменя собрано уже с первых 3,3 тысяч гектаров. Всего в этом году под озимый ячмень в регионе отведено 10,4 тысячи гектаров, что соответствует уровню прошлого года. Для проведения уборочной кампании на должном уровне республика обеспечена всей необходимой техникой и ресурсами. Это позволяет аграриям работать в оптимальные сроки и без потерь. Параллельно с уборкой ячменя в регионе продолжается сбор урожая овощного горошка. Его особенность в том, что продукт не залёживается: сразу с полей он отправляется на переработку на консервные заводы республики. Это один из примеров эффективной агропромышленной логистики, когда урожай идет в дело без промедления. В ближайшее время к уборке подключатся и другие районы.   https://t.me/vestikbr
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