В Кабардино-Балкарии стартовала «Елка желаний»





Сегодня в республике стартовала «Елка желаний». Это часть всероссийского проекта «Мечтай со мной». В 2019-м акция была инициирована Президентом страны. В Кабардино-Балкарии она нашла продолжение и в этом году. Первые открытки с елки снял Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. «Кто-то из нас нуждается в исполнении желаний, а кто-то хочет стать волшебником и исполнить желание тех, кому необходима помощь. Здесь такие категории, как детки с ограниченными возможностями, это дети-сироты, дети, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию.

Хамизова Дисана, 15 лет – желание, чтобы у нее был мольберт, холст и краски. Мещеряков Артем – планшет. Конечно же, мы оперативно это все исполним. Также кроме Елки желания по решению республиканских властей министерство труда и социального развития приобрело 12 тысяч подарочных наборов. Сегодня мы постараемся сделать максимум, для того, чтобы как можно больше детей охватить и в преддверии НГ сделать их праздник по-настоящему хорошим, добрым», — сказал Казбек Коков.

К акции присоединились члены правительства, представители федеральных органов, законодательной и муниципальной власти, правоохранители. В каждой из открыток указаны контакты волонтеров, которые будут держать связь с ребёнком и при необходимости могут уточнить детали или доставить подарки адресату.

Всего тысяча желаний… Осуществить их постараются до наступления Нового года.