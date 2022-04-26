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В Кабардино-Балкарии стартовал традиционный молодежный проект «Куначество»

В Кабардино-Балкарии стартовал традиционный молодежный проект «Куначество»

26.04.2022 | 22:20
Сегодня в Кабардино-Балкарии стартовал ставший уже традиционным молодежный проект «Куначество». Суть его в том, что школьники разных национальностей какое-то время живут в семьях друг у друга и знакомятся с бытом, культурой, традициями. Проект обрел жизнь в 2009-м году. За этот период в нем участвовали примерно 350 кунаков. Как правило, в проект приглашают учеников старших классов. Нынешние участники пробудут в гостях целую неделю. Сегодня ребята знакомились друг с другом. Каждому вручили «Устав кунака» и подарки на память.
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