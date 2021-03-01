В Кабардино-Балкарии стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы»





Сегодня в Нальчике стартовал пятый региональный чемпионат «Молодые профессионалы».

Торжественное открытие состоялось в колледже «Строитель». Это координационный центр движения «WorldSkills Russia» в республике. Конкурс, который уже стал традиционным, направлен на повышение престижа рабочих профессий. Организаторы уверены, что участники делают вклад не только в свое личное развитие, но и в экономику страны. Собравшихся поприветствовал руководитель министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии Анзор Езаов.

«Мы надеемся, что этот юбилейный чемпионат послужит отправной точкой для дальнейшего развития. Ведь сегодня среднее профессиональное образование, это прежде всего люди которых мы готовим для инновационного, для современного развития нашей экономики, нашей республики», — отметил министр.

Чемпионат продлится пять дней. В этом году он пройдет по 25-ти компетенциям. В конкурсе примут участие больше полутора сотен человек.