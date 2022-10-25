home
Главная
>
Новости
>
В Кабардино-Балкарии стартовал проект по развитию студенческих отрядов

В Кабардино-Балкарии стартовал проект по развитию студенческих отрядов

25.10.2022 | 16:33
Заинтересовать школьников и студентов работой вожатыми… В республике стартовал комплексный проект по развитию студенческих и молодежных отрядов. Встреча с потенциальными участниками состоялась в гуманитарно-техническом колледже. Представители общественной организации “Российские студенческие отряды” рассказали, что действует она около 20-ти лет. Благодаря ее возможностям ежегодно получают знания больше 200 тысяч молодых людей. Затем они начинают приносить пользу в крупнейших детских центрах страны, таких как “Артек”, а также в своих регионах. На протяжении недели представители движения проведут тренинги для школьников и студентов Кабардино-Балкарии. Организаторы сообщили, что больше 300 человек захотели пройти курс подготовки вожатых.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных