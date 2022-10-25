В Кабардино-Балкарии стартовал проект по развитию студенческих отрядов

Заинтересовать школьников и студентов работой вожатыми… В республике стартовал комплексный проект по развитию студенческих и молодежных отрядов.
Встреча с потенциальными участниками состоялась в гуманитарно-техническом колледже. Представители общественной организации “Российские студенческие отряды” рассказали, что действует она около 20-ти лет.
Благодаря ее возможностям ежегодно получают знания больше 200 тысяч молодых людей. Затем они начинают приносить пользу в крупнейших детских центрах страны, таких как “Артек”, а также в своих регионах.
На протяжении недели представители движения проведут тренинги для школьников и студентов Кабардино-Балкарии. Организаторы сообщили, что больше 300 человек захотели пройти курс подготовки вожатых.
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