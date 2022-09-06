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В Кабардино-Балкарии стартовал пилотный проект по идентификации сельхозживотных

В Кабардино-Балкарии стартовал пилотный проект по идентификации сельхозживотных

06.09.2022 | 17:59
В администрации Кенже собрались представители управления ветеринарии, Центра ветеринарной медицины, сельской администрации. На встречу с ними приехали разработчики системы маркировки сельхозживотных, представляющие Москву и Сибирский округ. В качестве опытного участка выбрали одно из личных подсобных хозяйств. На ферме Чеченовых на привязи – несколько бычков и коров. На них и продемонстрировали, как ставить метки на крупный рогатый скот. Владимир Ведяпин показал, как крепить чип на ухе животного. В этом устройстве – вся информация о животном – родословная, история болезней, диагностических исследований и перемещений. Она внесена в единый госреестр. Сейчас новую систему идентификации тестируют в регионах, а через год обязательную маркировку скота введут по всей России. Автоматизация значительно облегчает работу, говорят специалисты: мобильное приложение ветеринара позволяет идентифицировать животных в полевых условиях даже при отсутствии интернета, оформлять отправку проб в лабораторию, фиксировать вакцинацию и другие санитарно-профилактические работы. Карманный компьютер со встроенными сканерами мгновенно идентифицирует животное. А вся процедура регистрации занимает не больше 30 секунд. Платить за это не нужно.   https://t.me/vestikbr
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