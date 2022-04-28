В Кабардино-Балкарии стартовал межрегиональный проект «Современные Герои России»

Межрегиональный проект «Современные Герои России» стартовал в Кабардино-Балкарии. В его рамках в Аграрном университете организовали встречу студентов с Героями России Владимиром Алимовым и Загидом Загидовым. Заслуженный летчик нашей страны Владимир Алимов провел в воздухе больше четырех тысяч часов. Служил в Югославии и Анголе. Были в его биографии Афганистан и Чернобыль. Участвовал в обеих чеченских кампаниях. На Кавказе награжден орденом Мужества. Около 10-ти лет работал на космодроме Байконур в Казахстане. Командир дагестанского ОМОНа Загид Загидов участвовал во многих боевых операциях на Серном Кавказе. Также награжден орденом Мужества и многими медалями... Общение с Героями России организовала Ассоциация студентов вузов Северного Кавказа. Встреча проходила в формате «вопрос-ответ». Реализацию проекта намерены продолжать.