В Кабардино-Балкарии стартовал масштабный слет казачьей молодежи

Станица Екатериноградская уже в третий раз становится центром притяжения для тех, кто чтит традиции и историю Российского казачества. Екатериноградская уже третий раз встречает гостей самого зрелищного слета казачьей молодежи. Площадку выбрали не случайно: эти места помнят Суворова, Пушкина, Лермонтова, а в годы Великой Отечественной станица пять месяцев жила в оккупации. Но ее жители не сдались и мужественно шли освобождать Родину на всех фронтах. Встречали гостей слета, как и положено, – с душой и казачьей песней.
В первую очередь – экскурсия по подворьям. Для гостей работали интерактивные и учебные площадки, где опытные инструкторы знакомили участников с традиционной казачьей культурой и воинскими дисциплинами. Каждый мог сделать обереговую куклу: девушки когда-то дарили такие казакам в дорогу. Здесь же демонстрировали мастерство управления шашкой.
На специальном полигоне предлагали постичь азы страйкбола. Это не просто игра, а тренировка навыков и часть военно-патриотического воспитания. Также был представлен стенд с информацией об Урванском полигоне, где молодежь может обучаться и совершенствовать навыки стрельбы во время практических занятий по патриотическому воспитанию.
В слете участвуют более 150 человек из разных регионов России. География широкая: Москва, Краснодар, Оренбург, Санкт-Петербург, Уфа, Ростовская область, Северная Осетия, Ставрополье, Чечня. Даниил Власов – потомственный казак. Говорит приехал, чтобы передать молодежи знания о традициях, истории и культуре своего народа.
Организаторами слета выступили министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарии, Всероссийское казачье общество, Терское казачье войско и администрация Прохладненского района. Приветственный адрес от имени Главы республики Казбека Кокова зачитал заместитель председателя правительства Залим Кашироков.
Как отмечают организаторы, главная цель слета – объединение казачьих обществ, воспитание у молодежи чувства патриотизма в лучших традициях российского казачества. На церемонии открытия участникам слета вручили копию знамени Казачьей бригады «Терек» с подписью Президента России Владимира Путина.
Продлится форум 4 дня. Все это время ребята будут жить в палаточном городке. Их ждут занятия по фланкировке шашки, стрельбе из лука, традиционные казачьи игры. Каждый сможет преодолеть военизированную полосу препятствий. Участников ждет погружение в обычаи с помощью технологий виртуальной реальности. Запланированы мастер-классы, ярмарки и выставки. Также пройдет видеоконкурс, посвященный теме слета. Финалом встречи станет избрание атамана слета из числа участников.
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