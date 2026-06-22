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В Кабардино‑Балкарии стартовал летне‑пастбищный сезон

В Кабардино‑Балкарии стартовал летне‑пастбищный сезон

22.06.2026 | 13:30
На альпийские луга отправились десятки тысяч голов скота. В Черекском районе скот традиционно пасут в Суканском, Верхнебалкарском и Безенгийском ущельях. Общая площадь пастбищ составляет более 30 тысяч гектаров, сенокосных угодий – 8 тысяч. По оценкам специалистов, этих ресурсов достаточно для комфортного содержания животных в летний период. В Безенгийском ущелье основные пастбища расположены в урочище Шыкы – местности, где издревле кочевали предки местных животноводов. На территории оборудованы фермы для содержания как мелкого, так и крупного рогатого скота. Солнечный свет, чистый горный воздух и прохладное лето. Активное движение и свежая трава укрепляют иммунитет животных и повышают сопротивляемость к заболеваниям. Но в этом году погода внесла свои коррективы. В феврале этого года правительство Кабардино-Балкарии выпустило распоряжение о заблаговременной подготовке к пастбищному сезону. Хозяйствам поручили проработать логистику, привести в порядок дороги и линии электропередачи, а также провести необходимый ветеринарный уход. Перед выгоном животных тщательно проверили и сделали необходимые прививки. Сейчас, когда скот перевели на летние угодья, ветеринарное обслуживание организовали в круглосуточном режиме по утвержденному графику. Для координации всех процессов в республике создали специальный межведомственный штаб. По данным Управления ветеринарии, всего на летних пастбищах Кабардино-Балкарии сейчас содержится более 30 тысяч голов крупного рогатого скота, порядка 60 тысяч голов мелкого рогатого скота и свыше 4 с половиной тысячи лошадей. Завершится сезон в конце октября.   https://t.me/vestikbr
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