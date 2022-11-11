В Кабардино-Балкарии стартовал дистанционный многожанровый конкурс «Палитра культур»

«Палитра культур» - так называется дистанционный многожанровый конкурс, в котором могут участвовать жители страны. Он призван популяризировать языки народов, живущих в России.
Организатором выступает фонд «Язык предков». Участвуют дети и молодежь в возрасте от трех до 22 лет. Номинаций 10. Это изобразительное, декоративно-прикладное, хореографическое, вокальное и театральное искусство, фотография в национальном костюме, литературно-музыкальная композиция, художественное слово, эссе и презентация.
С правилами участия можно ознакомиться на сайте министерства культуры Кабардино-Балкарии. Заявки принимают до середины декабря.
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