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В Кабардино-Балкарии стартовал дистанционный многожанровый конкурс «Палитра культур»

В Кабардино-Балкарии стартовал дистанционный многожанровый конкурс «Палитра культур»

11.11.2022 | 10:38
«Палитра культур» - так называется дистанционный многожанровый конкурс, в котором могут участвовать жители страны. Он призван популяризировать языки народов, живущих в России. Организатором выступает фонд «Язык предков». Участвуют дети и молодежь в возрасте от трех до 22 лет. Номинаций 10. Это изобразительное, декоративно-прикладное, хореографическое, вокальное и театральное искусство, фотография в национальном костюме, литературно-музыкальная композиция, художественное слово, эссе и презентация. С правилами участия можно ознакомиться на сайте министерства культуры Кабардино-Балкарии. Заявки принимают до середины декабря.   https://t.me/vestikbr
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