В Кабардино-Балкарии стартовал чемпионат «Абилимпикс»

VI Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» стартовал в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба Правительства КБР. Площадками проведения чемпионата стали «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж», «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель», «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа». В этом году в чемпионате примут участие 82 конкурсанта, 12 школьников от 14 лет, 58 студентов и 10 специалистов — сотрудников предприятий центров занятости населения республики. Соревновательная и деловая часть чемпионата состоят из торжественного открытия, конкурсного дня, выставок, мастер-классов, профориентационных мероприятий и деловой программы. Испытание проходит по 15 компетенциям: «Адаптивная физическая культура», «Кулинарное дело», «Сетевое и системное администрирование», «Экономика и бухгалтерский учет», «Администрирование баз данных», «Веб-дизайн», «Дошкольное воспитание», «Учитель начальных классов», «Медицинский и социальный уход», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Выпечка осетинских пирогов», «Швея», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Социальная работа», «Торговля». Кабардино-Балкарская Республика к движению «Абилимпикс» присоединилась в 2017 году. Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия – страна возможностей», которая создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Движение обеспечивает профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Оператором чемпионатного движения «Абилимпикс» в России является Национальный центр «Абилимпикс», созданный на базе Института развития профессионального образования. Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» завершится 31 мая.