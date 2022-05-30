home
Главная
>
Новости
>
В Кабардино-Балкарии стартовал чемпионат «Абилимпикс»

В Кабардино-Балкарии стартовал чемпионат «Абилимпикс»

30.05.2022 | 12:08
VI Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» стартовал в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба Правительства КБР. Площадками проведения чемпионата стали «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж», «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель», «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа». В этом году в чемпионате примут участие 82 конкурсанта, 12 школьников от 14 лет, 58 студентов и 10 специалистов — сотрудников предприятий центров занятости населения республики. Соревновательная и деловая часть чемпионата состоят из торжественного открытия, конкурсного дня, выставок, мастер-классов, профориентационных мероприятий и деловой программы. Испытание проходит по 15 компетенциям: «Адаптивная физическая культура», «Кулинарное дело», «Сетевое и системное администрирование», «Экономика и бухгалтерский учет», «Администрирование баз данных», «Веб-дизайн», «Дошкольное воспитание», «Учитель начальных классов», «Медицинский и социальный уход», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Выпечка осетинских пирогов», «Швея», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Социальная работа», «Торговля». Кабардино-Балкарская Республика к движению «Абилимпикс» присоединилась в 2017 году. Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия – страна возможностей», которая создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Движение обеспечивает профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Оператором чемпионатного движения «Абилимпикс» в России является Национальный центр «Абилимпикс», созданный на базе Института развития профессионального образования. Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» завершится 31 мая.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных