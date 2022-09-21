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В Кабардино-Балкарии растет производство кисломолочных продуктов и питьевого молока

В Кабардино-Балкарии растет производство кисломолочных продуктов и питьевого молока

21.09.2022 | 16:26
В Кабардино-Балкарии за семь месяцев 2022 года произведено более 13 тысяч тонн кисломолочной продукции, что почти на 37% превышает подобный показатель на аналогичную дату прошлого года. Такие данные приводит Северо-Кавказстат. В эту категорию входят ряженка, йогурт, простокваша, сметана, кефир и айран. Без малого на 40% выросло производство молока питьевого, его получено за январь-июль текущего года 21,2 тысяч тонн . Производство сыров и творога осталось практически на уровне 7 месяцев прошлого года и составило свыше 1,9 тысяч тонн. За январь-июль незначительно выросло производство хлеба и хлебобулочных изделий. Кондитерских изделий с конвейеров предприятий и цехов сошло 5,5 тысяч тонн, или 101,7% к аналогичному периоду прошлого года.  
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