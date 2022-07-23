В Кабардино-Балкарии создана сеть «Точек роста»

Глава КБР Казбек Коков сообщил о создании в республике сети центров «Точка роста», которые становятся все более востребованным сегментом муниципального школьного образования. «Точки роста» создаются на базе общеобразовательных школ в селах и малых городах в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». «Сегодня это уже 107 «Точек роста», в которых обучаются более 32 тысяч сельских школьников, и неудивительно, что число желающих растет. У детей есть возможность раскрыть свои способности, изучая естественно-научные, технические, цифровые и гуманитарные программы более углубленно в творческом формате. Несомненно, «Точки роста» придали импульс развитию системы образования республики и поспособствуют повышению уровня знаний наших детей. В текущем и следующем году в школах, в том числе тех, которые сейчас ремонтируем, будут открыты 74 центра дополнительного образования, в 2024 году - еще 24. Всего к 2024 году в республике будут функционировать 205 «Точек роста», - отмечает руководитель региона. Благодаря созданию сети «Точек роста», а также модернизации материально-технической базы учреждений образования удалось улучшить в сельских школах преподавание таких предметов, как «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физика», «Химия», «Биология». В центрах детей готовят к олимпиадам и конкурсам различного уровня. Еще один важный результат — школы стали сотрудничать с вузами, ресурсными центрами и образовательными организациями. В центрах работают кружки «Инфознайка», «Робототехника», «3D-моделирование и программирование», «Графический дизайн», «Спасатель», «Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды», «Креативная мастерская», «Геоинформационные технологии», «Музей балкарской культуры», «Театр на английском», «Говорим по-английски», «Хоровое пение», «Творческое проектирование», «Шаг в мир информатики», «Знай! Умей! Соблюдай!», «От игры к спорту», «Твори, выдумывай, изобретай!», «Химический калейдоскоп», «Волшебные фигуры», «Белая ладья», «Эколог-исследователь». В 2021 году в систему загружено более 500 дополнительных общеобразовательных развивающих программ, разработанных педагогами: «Юный спасатель», «Юный журналист», «Основы художественного проектирования», «Шахматы» и другие. Руководители и педагоги «Точек роста» прошли обучение в Фонде новых форм развития образования академии Минпросвещения России. Специалисты освоили соответствующие программы и получили знания по использованию стандартного и профильного комплектов оборудования, технологий программирования, включая 3D-моделирование, дизайн-анализ. Координацию методического сопровождения осуществляет Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Минпросвещения КБР.