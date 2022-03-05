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В Кабардино-Балкарии создали рабочую группу по мониторингу цен на социально значимые товары

В Кабардино-Балкарии создали рабочую группу по мониторингу цен на социально значимые товары

05.03.2022 | 22:35
Торговля на рынке в «Дубках», как всегда, оживленная. Продуктов питания и других товаров – в достаточном количестве. В администрации торгового комплекса говорят, что следят за спросом, предложением и в особенности – за ценообразованием. Рабочая группа, которую в республике создали специально, чтобы отлеживать цены, собирает и анализирует информацию ежедневно, причем как в розничном сегменте, так и среди поставщиков, которые находятся на территории Кабардино-Балкарии. Кроме того, эксперты проводят мониторинг товарных запасов и анализируют покупательскую активность. Запасы товаров продолжают пополнять, поставки и торговля идут в штатном режиме. Минпромторг просит представителей малого бизнеса оказывать содействие в поддержке граждан и не завышать торговую наценку.
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