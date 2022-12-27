В Кабардино-Балкарии создали клуб “Счастливая семья”. Это инициатива регионального отделения Союза женщин России, которую поддержали в министерстве по делам национальностей и общественным проектам республики.
В медицинском колледже собрались студенты и общественники. Пригласили представителей молодых семей и тех, кто только планирует вступить в брак. С аудиторией общались психологи, врачи, юристы. Говорили на разные темы, объединенные общей смысловой нитью: “Как создать и сохранить семью”.
В клубе намерены регулярно проводить такие встречи, тем самым развивая и поддерживая идею здоровой и крепкой семьи.
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