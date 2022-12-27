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В Кабардино-Балкарии создали клуб “Счастливая семья”

В Кабардино-Балкарии создали клуб “Счастливая семья”

27.12.2022 | 16:39
В Кабардино-Балкарии создали клуб “Счастливая семья”. Это инициатива регионального отделения Союза женщин России, которую поддержали в министерстве по делам национальностей и общественным проектам республики. В медицинском колледже собрались студенты и общественники. Пригласили представителей молодых семей и тех, кто только планирует вступить в брак. С аудиторией общались психологи, врачи, юристы. Говорили на разные темы, объединенные общей смысловой нитью: “Как создать и сохранить семью”. В клубе намерены регулярно проводить такие встречи, тем самым развивая и поддерживая идею здоровой и крепкой семьи.   https://t.me/vestikbr
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